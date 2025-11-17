Grizzlies' Olivier-Maxence Prosper: Absent from injury report
By RotoWire Staff
• 1 min read
Prosper (quadriceps) is off the injury report for Tuesday's game against the Spurs.
Prosper was unavailable for Saturday's game against Cleveland, but he appears to be recovered from a quadriceps issue. The forward has averaged 8.4 minutes per game over nine appearances in 2025-26, so he's not guaranteed to see meaningful playing time Tuesday.
More News
-
Grizzlies' Olivier-Maxence Prosper: Won't play Saturday•
-
Grizzlies' Olivier-Maxence Prosper: Iffy for Saturday•
-
Grizzlies' Olivier-Maxence Prosper: Logs 26 minutes in loss•
-
Grizzlies' Olivier-Maxence Prosper: Puts up six in loss•
-
Grizzlies' Olivier-Maxence Prosper: Stuffs stat sheet in win•
-
Grizzlies' Olivier-Maxence Prosper: Joins Memphis on two-way deal•