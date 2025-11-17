default-cbs-image
Prosper (quadriceps) is off the injury report for Tuesday's game against the Spurs.

Prosper was unavailable for Saturday's game against Cleveland, but he appears to be recovered from a quadriceps issue. The forward has averaged 8.4 minutes per game over nine appearances in 2025-26, so he's not guaranteed to see meaningful playing time Tuesday.

