Prosper is questionable for Saturday's game against the Cavaliers due to a left quad contusion.

Prosper played 26 minutes during Wednesday's blowout loss, but the third-year wing has picked up an injury since. A two-way player, Prosper had appeared in just three of the Grizzlies' previous eight games despite being healthy.

