Grizzlies' Olivier-Maxence Prosper: Questionable for Sunday
By RotoWire Staff
• 1 min read
Prosper (ankle) is questionable for Sunday's regular-season finale against the Rockets.
Prosper has missed two straight games but could return for the finale. He's scored double-digit points in six straight games, averaging 19.0 points, 4.3 rebounds, 1.0 assists and 1.0 steals in 21.2 minutes during this stretch.
More News
-
Grizzlies' Olivier-Maxence Prosper: Won't play Friday•
-
Grizzlies' Olivier-Maxence Prosper: Doubtful against Jazz•
-
Grizzlies' Olivier-Maxence Prosper: Not playing Wednesday•
-
Grizzlies' Olivier-Maxence Prosper: Doubtful for Wednesday•
-
Grizzlies' Olivier-Maxence Prosper: Strikes for team-high 24 in loss•
-
Grizzlies' Olivier-Maxence Prosper: Good to go for Sunday•