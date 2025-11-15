Grizzlies' Olivier-Maxence Prosper: Won't play Saturday
By RotoWire Staff
• 1 min read
Prosper (quadriceps) is out against the Cavaliers on Saturday.
Prosper is a fringe rotation player for the Grizzlies, so his absence doesn't carry a lot of fantasy implications. Plus, the Grizzlies are getting some reinforcements back Saturday in the form of Zach Edey.
