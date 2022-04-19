Aldama (knee) is out for Tuesday's Game 2 against the Timberwolves.
Aldama will miss a second straight game. Even when available, it's unlikely he'll make an impact in the postseason.
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