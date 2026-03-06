default-cbs-image
Hendricks (illness) has been removed from the injury report ahead of Saturday's game versus the Clippers.

Hendricks sat out Wednesday's loss to the Trail Blazers due to an illness, but he'll be back in action Saturday, which will likely result in fewer minutes for GG Jackson. Hendricks has been inconsistent in Memphis, but he could be worth a dart throw in deep leagues if you need some points and rebounds.

