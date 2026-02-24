Grizzlies' Taylor Hendricks: Retreating to bench Monday
By RotoWire Staff
• 1 min read
Hendricks isn't in the starting lineup for Monday's game against the Kings.
Hendricks will move to a bench role after starting the last two games for the Grizzlies. GG Jackson is drawing the start at power forward in Hendricks' place.
More News
-
Grizzlies' Taylor Hendricks: Entering starting five•
-
Grizzlies' Taylor Hendricks: Double-doubles in loss•
-
Grizzlies' Taylor Hendricks: Available to debut•
-
Grizzlies' Taylor Hendricks: Won't play vs. Kings•
-
Grizzlies' Taylor Hendricks: Traded to Memphis•
-
Jazz's Taylor Hendricks: Rare appearance Friday•