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Hendricks is listed as questionable for Saturday's game against the Bulls due to right thumb soreness.

Hendricks is at risk of missing Saturday's closing end of a back-to-back, as the 22-year-old forward played 30 minutes Friday night. If Hendricks doesn't suit up, Rayan Rupert and Tyler Burton would be in line for more minutes.

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