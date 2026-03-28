Grizzlies' Taylor Hendricks: Tabbed questionable Saturday
By RotoWire Staff
• 1 min read
Hendricks is listed as questionable for Saturday's game against the Bulls due to right thumb soreness.
Hendricks is at risk of missing Saturday's closing end of a back-to-back, as the 22-year-old forward played 30 minutes Friday night. If Hendricks doesn't suit up, Rayan Rupert and Tyler Burton would be in line for more minutes.
More News
-
Grizzlies' Taylor Hendricks: Starting Wednesday•
-
Grizzlies' Taylor Hendricks: Productive off bench Saturday•
-
Grizzlies' Taylor Hendricks: Rejoins reserves•
-
Grizzlies' Taylor Hendricks: Starting Friday•
-
Grizzlies' Taylor Hendricks: Shines defensively in win•
-
Grizzlies' Taylor Hendricks: Exiting starting five Monday•