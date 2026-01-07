default-cbs-image
Now Playing

Share Video

Link copied!

Williams (knee) is available for Tuesday's game against the Spurs.

Williams will return from an eight-game absence due to left knee patellar tendinitis. In 22 regular-season appearances (11 starts) thus far, the 25-year-old swingman has averaged 7.4 points, 4.9 assists and 4.2 rebounds while shooting 33.7 percent from the field in 21.9 minutes per contest.

More News