Grizzlies' Vince Williams: Cleared to play vs. Thunder
By RotoWire Staff
• 1 min read
Williams (knee) will play in Friday's game against the Thunder, Jonah Dylan of The Memphis Commercial Appeal reports.
A left knee injury has plagued Williams, keeping him out for nine of Memphis' last 10 contests, but he's got the green light for Friday. With Ja Morant (calf) out, Williams figures to see a relatively sizable workload. Williams has averaged 6.0 points, 3.0 rebounds, 2.7 assists and 1.5 three-pointers in 19.4 minutes per contest across his last six games (two starts).
