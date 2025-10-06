Grizzlies' Vince Williams: Coming off bench Monday
By RotoWire Staff
• 1 min read
Williams will come off the bench in Monday's preseason game against the Pistons.
With Jaren Jackson (toe) sidelined, Jock Landale will get the starting nod in the Grizzlies' preseason opener. Williams appeared in 27 regular-season games (five starts) last season, during which he averaged 6.6 points, 3.6 rebounds and 2.0 assists across 18.5 minutes per game.
