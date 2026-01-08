Grizzlies' Vince Williams: Game-time call for Friday
By RotoWire Staff
• 1 min read
Williams (knee) is questionable for Friday's game against Oklahoma City.
Williams has missed nine of his team's last 10 games while tending to a knee injury, and he's not in the clear just yet. The team should have an update on his availability closer to Friday's tipoff.
