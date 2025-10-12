Grizzlies' Vince Williams: Misses game Saturday
By RotoWire Staff
• 1 min read
Williams (rest) didn't play in Saturday's preseason game against the Hawks.
Williams is not carrying an injury and was given the night off for rest. The wing appeared in 27 regular-season games (five starts) last season, posting averages of 6.6 points, 3.6 rebounds and 2.0 assists across 18.5 minutes per game.
