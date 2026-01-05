Grizzlies' Vince Williams: Questionable for Tuesday
By RotoWire Staff
• 1 min read
Williams (knee) is questionable for Tuesday's game against the Spurs.
Williams has missed eight straight matchups while dealing with a left knee issue, but this is the first time he's been upgraded to questionable since suffering the injury. The team will presumably keep a close eye on him during shootaround and pregame warmups before determining whether he'll suit up.
