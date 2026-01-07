Grizzlies' Vince Williams: Questionable for Wednesday
By RotoWire Staff
• 1 min read
Williams (knee) is questionable to play Wednesday against the Suns.
Williams returned from an eight-game layoff Tuesday, but he could return to the sidelines for the second leg of the back-to-back Wednesday. If both Williams and Ja Morant (calf) are out, Cam Spencer would get all the run he could handle.
