Grizzlies' Vince Williams: Remains sidelined
By RotoWire Staff
• 1 min read
Williams (knee) is out for Tuesday's game against the 76ers.
Williams will miss a sixth straight game due to a lingering knee injury, and the 25-year-old doesn't have a timetable to return to action. His next chance to play will come against the Lakers on Friday.
