Grizzlies' Vince Williams: Ruled out for Wednesday
By RotoWire Staff
• 1 min read
Williams (knee) has been ruled out for Wednesday's game versus the Suns, Damichael Cole of The Memphis Commercial Appeal reports.
Ja Morant (calf) will be a game-time call Wednesday evening, but if he's forced to join Williams on the sidelines, Cam Spencer would be slated for major minutes. Williams' next chance to play will come Friday versus the Thunder.
More News
-
Grizzlies' Vince Williams: Questionable for Wednesday•
-
Grizzlies' Vince Williams: Drops 15 points in return•
-
Grizzlies' Vince Williams: Available Tuesday•
-
Grizzlies' Vince Williams: Upgraded to probable•
-
Grizzlies' Vince Williams: Questionable for Tuesday•
-
Grizzlies' Vince Williams: Won't play Sunday vs. LAL•