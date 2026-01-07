default-cbs-image
Williams (knee) has been ruled out for Wednesday's game versus the Suns, Damichael Cole of The Memphis Commercial Appeal reports.

Ja Morant (calf) will be a game-time call Wednesday evening, but if he's forced to join Williams on the sidelines, Cam Spencer would be slated for major minutes. Williams' next chance to play will come Friday versus the Thunder.

