Grizzlies' Vince Williams: Sitting out Monday
By RotoWire Staff
• 1 min read
Williams (knee) will not play Monday against the Thunder.
Williams will remain on the sidelines along with Ja Morant (ankle). The Grizzlies will likely continue to rely heavily on Cam Spencer, Cedric Coward and Jaylen Wells for the short term.
