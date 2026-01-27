default-cbs-image
Williams totaled seven points (3-15 FG, 1-6 3Pt), eight rebounds, five assists and two steals in 21 minutes during Monday's 108-99 loss to Houston.

With Ja Morant (elbow) out for a while, Williams does have a window to provide some streaming appeal. However, Cam Spencer has been getting the bulk of the point guard reps lately. Over Williams' last five games, he's seeing 19.8 minutes per contest with 6.2 points, 3.2 rebounds, 3.2 assists, 1.0 steals and 1.4 three-pointers.

