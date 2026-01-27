Grizzlies' Vince Williams: Solid line in loss
By RotoWire Staff
• 1 min read
Williams totaled seven points (3-15 FG, 1-6 3Pt), eight rebounds, five assists and two steals in 21 minutes during Monday's 108-99 loss to Houston.
With Ja Morant (elbow) out for a while, Williams does have a window to provide some streaming appeal. However, Cam Spencer has been getting the bulk of the point guard reps lately. Over Williams' last five games, he's seeing 19.8 minutes per contest with 6.2 points, 3.2 rebounds, 3.2 assists, 1.0 steals and 1.4 three-pointers.
More News
-
Grizzlies' Vince Williams: Scores 13 points with five assists•
-
Grizzlies' Vince Williams: Cleared to play vs. Thunder•
-
Grizzlies' Vince Williams: Game-time call for Friday•
-
Grizzlies' Vince Williams: Ruled out for Wednesday•
-
Grizzlies' Vince Williams: Questionable for Wednesday•
-
Grizzlies' Vince Williams: Drops 15 points in return•