Grizzlies' Vince Williams: Starting Tuesday
By RotoWire Staff
• 1 min read
Williams is in the starting lineup for Tuesday's game in San Antonio.
Ja Morant (calf) is out, so Williams will draw the start and he'll be joined in the first unit by Jaylen Wells, Cedric Coward, Jaren Jackson and Zach Edey. In Williams' previous start this season, he finished with 12 points, five rebounds, two assists and three triples over 25 minutes.
More News
-
Grizzlies' Vince Williams: Returns Saturday•
-
Grizzlies' Vince Williams: Leaves for locker room Saturday•
-
Grizzlies' Vince Williams: Starting sans Morant•
-
Grizzlies' Vince Williams: Grabs six rebounds•
-
Grizzlies' Vince Williams: Makes season debut Friday•
-
Grizzlies' Vince Williams: Absent from rotation Wednesday•