default-cbs-image
Now Playing

Share Video

Link copied!

Williams is in the starting lineup for Tuesday's game in San Antonio.

Ja Morant (calf) is out, so Williams will draw the start and he'll be joined in the first unit by Jaylen Wells, Cedric Coward, Jaren Jackson and Zach Edey. In Williams' previous start this season, he finished with 12 points, five rebounds, two assists and three triples over 25 minutes.

More News