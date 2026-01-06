Grizzlies' Vince Williams: Upgraded to probable
By RotoWire Staff
• 1 min read
Williams (knee) is probable for Tuesday's game against the Spurs, Damichael Cole of The Memphis Commercial Appeal reports.
Williams was initially listed as questionable, but he's trending towards returning after eight straight games on the shelf. With Ja Morant (calf) expected to sit out this contest, Williams could be heavily involved for Memphis.
