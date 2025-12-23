Grizzlies' Vince Williams: Won't play Tuesday
By RotoWire Staff
• 1 min read
Williams (knee) is out for Tuesday's game against the Jazz.
The swingman's next chance to play comes Friday against the Bucks. His absence solidifies Jaylen Wells' streaming appeal and helps the case of Kentavious Caldwell-Pope in deep leagues.
