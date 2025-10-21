Grizzlies' Vince Williams: Won't play Wednesday
By RotoWire Staff
• 1 min read
Williams (heel) has been ruled out for Wednesday's game against the Pelicans.
Williams is dealing with right heel soreness and will miss Wednesday's regular-season opener. With the 25-year-old swingman sidelined, Cedric Coward, John Konchar and Cam Spencer are candidates for an uptick in playing time. Williams' next opportunity to play will come Friday against Miami.
