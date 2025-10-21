default-cbs-image
Now Playing

Share Video

Link copied!

Williams (heel) has been ruled out for Wednesday's game against the Pelicans.

Williams is dealing with right heel soreness and will miss Wednesday's regular-season opener. With the 25-year-old swingman sidelined, Cedric Coward, John Konchar and Cam Spencer are candidates for an uptick in playing time. Williams' next opportunity to play will come Friday against Miami.

More News