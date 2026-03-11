default-cbs-image
Clayton (ankle) is doubtful for Thursday's game versus the Mavericks.

Clayton is on track to miss his second straight game Thursday, but maybe he'll be able to get back out there for Friday's game in Detroit. Ty Jerome (calf) and Cedric Coward (knee) are also doubtful to play and Scotty Pippen (toe) has already been ruled out, so Cam Spencer figures to see major minutes Thursday evening.

