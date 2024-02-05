Tillman (knee) is doubtful for Tuesday's game against the Knicks.
Tillman has already missed the last three games due to injury and is in danger of missing a fourth Tuesday. If he is unable to go, Trey Jemison and Matthew Hurt will likely see big minutes again.
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