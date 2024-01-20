Tillman is listed as questionable for Saturday's game versus the Bulls due to left knee soreness.
Tillman's late addition to the injury report is a bad sign for his availability Saturday. If Tillman is ruled out, Santi Aldama will likely receive increased playing time.
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