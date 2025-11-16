Hawks' Kristaps Porzingis: Won't play Sunday
By RotoWire Staff
• 1 min read
Porzingis (knee) is out for Sunday's game against the Suns, Brad Rowland of the Locked On Podcast Network reports.
Porzingis was a late addition to the injury report due to right knee soreness, which will hold him out of Sunday's game. Onyeka Okongwu figures to see a significant role in Porzingis' absence.
