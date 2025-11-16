default-cbs-image
Porzingis (knee) is out for Sunday's game against the Suns, Brad Rowland of the Locked On Podcast Network reports.

Porzingis was a late addition to the injury report due to right knee soreness, which will hold him out of Sunday's game. Onyeka Okongwu figures to see a significant role in Porzingis' absence.

