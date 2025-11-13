Hawks' Nickeil Alexander-Walker: Available Wednesday
By RotoWire Staff
• 1 min read
Alexander-Walker (back) is available for Wednesday's game against the Kings, Brad Rowland of the Locked On Podcast Network reports.
Alexander-Walker will return to action following a two-game absence due to lower back spasms. The 27-year-old swingman has started each of his last four appearances, averaging 19.3 points, 3.3 assists and 2.3 rebounds while shooting 48.0 percent from the field in 32.0 minutes per game during that span.
