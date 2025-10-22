Hawks' Nickeil Alexander-Walker: Bench role Wednesday
By RotoWire Staff
• 1 min read
Alexander-Walker will come off the bench during Wednesday's game against the Raptors.
Alexander-Walker retreats to the second unit as the 2025-26 campaign gets underway. Dyson Daniels will get the start, as expected, alongside Trae Young, Zaccharie Risacher, Jalen Johnson and Kristaps Porzingis.
