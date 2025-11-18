default-cbs-image
Okongwu (knee) is available for Tuesday's game against Detroit, Brad Rowland of the Locked On Podcast Network reports.

With Kristaps Porzingis (knee) out Tuesday, Okongwu is primed for a massive role at center. On the year, Okongwu has averaged 15.7 points, 7.9 rebounds, 2.5 assists, 1.1 blocks and 0.9 steals in 29.4 minutes per contest through 14 games.

