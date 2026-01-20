default-cbs-image
Wiggins racked up 18 points (6-14 FG, 2-7 3Pt, 4-4 FT), five rebounds and one assist over 27 minutes during Monday's 135-112 loss to Golden State.

With consistent availability and production across the board, Wiggins remains a workmanlike asset in fantasy leagues. The veteran forward has averaged 14.0 points, 5.1 rebounds, 2.4 assists, 1.1 steals and 0.7 blocks in 29.3 minutes per contest in 10 games this month.

