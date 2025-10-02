Heat's Kasparas Jakucionis: Misses practice Thursday
By RotoWire Staff
• 1 min read
Jakucionis missed Thursday's practice due to a sprained left wrist, Ira Winderman of the South Florida Sun Sentinel reports.
An MRI came back negative, and it sounds like this will be a day-to-day issue for the rookie. As for Saturday's preseason game against Orlando, it's unclear if Jakucionis will be able to give it a go.
