Jakucionis missed Thursday's practice due to a sprained left wrist, Ira Winderman of the South Florida Sun Sentinel reports.

An MRI came back negative, and it sounds like this will be a day-to-day issue for the rookie. As for Saturday's preseason game against Orlando, it's unclear if Jakucionis will be able to give it a go.

