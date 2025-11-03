Heat's Kasparas Jakucionis: Out again Monday
By RotoWire Staff
• 1 min read
Jakucionis (groin) is out again for Monday's game against the Clippers, Ira Winderman of the South Florida Sun Sentinel reports.
Jakucionis has yet to make his season debut due to a right groin strain and the rookie remains without a timetable for a return.
