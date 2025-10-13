default-cbs-image
Jakucionis (hip) won't play in Monday's exhibition game against the Hawks, Ira Winderman of the South Florida Sun Sentinel reports.

The rookie guard left Sunday's preseason game against Orlando with right hip soreness and continues to experience the issue. Jakucionis can be labeled day-to-day before Friday's preseason finale against the Grizzlies.

