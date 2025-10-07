default-cbs-image
Jakucionis (wrist) participated in practice Tuesday, Ira Winderman of the South Florida Sun Sentinel reports.

Jakucionis didn't play during Monday's preseason game against the Bucks due to his wrist injury. He appears to be trending in the right direction after getting some work in Tuesday's practice. The next chance for him to suit up and play will be Wednesday against the Spurs.

