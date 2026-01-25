Heat's Kasparas Jakucionis: Questionable to play Sunday
By RotoWire Staff
• 1 min read
Jakucionis is listed as questionable for Sunday's game against the Suns due to a facial contusion.
Jakucionis may have sustained the injury during Saturday's 147-116 win over the Jazz, when he logged 12 points (4-6 FG, 2-3 3Pt, 2-2 FT), five rebounds and one assist over 17 minutes. Davion Mitchell (shoulder) is listed as doubtful for Sunday's game, and if he and Jakucionis were both to be sidelined, then Dru Smith would be in line to enter the Heat's starting lineup.
