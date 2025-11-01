Heat's Kasparas Jakucionis: Remaining out vs. LAL
By RotoWire Staff
• 1 min read
Jakucionis (groin) has been ruled out for Sunday's game against the Lakers.
Jakucionis has yet to make his season debut due to a right groin strain. The rookie first-round pick's next opportunity to suit up will come Monday against the Clippers.
More News
-
Heat's Kasparas Jakucionis: Another absence coming•
-
Heat's Kasparas Jakucionis: Won't debut Tuesday•
-
Heat's Kasparas Jakucionis: Sits out practice•
-
Heat's Kasparas Jakucionis: Remains out for Sunday•
-
Heat's Kasparas Jakucionis: Won't play vs. Memphis•
-
Heat's Kasparas Jakucionis: Won't play Wednesday•