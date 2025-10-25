default-cbs-image
Now Playing

Share Video

Link copied!

Jakucionis (groin) has been ruled out for Sunday's game against the Knicks, Ira Winderman of the South Florida Sun Sentinel reports.

Jakucionis has yet to make his rookie debut during the 2025-26 campaign. He'll miss a third straight game due to a groin issue. The next chance for him to suit up will be Tuesday against the Hornets.

More News