Jakucionis (wrist) won't play in Monday's preseason game against Milwaukee, Anthony Chiang of the Miami Herald reports.

Jakucionis has yet to make his preseason debut due to a sprained left wrist. The rookie first-rounder remains day-to-day ahead of Wednesday's tilt against the Spurs. In his absence, it's possible Keshad Johnson will see more playing time.

