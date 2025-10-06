Heat's Kasparas Jakucionis: Remains out vs. Milwaukee
By RotoWire Staff
• 1 min read
Jakucionis (wrist) won't play in Monday's preseason game against Milwaukee, Anthony Chiang of the Miami Herald reports.
Jakucionis has yet to make his preseason debut due to a sprained left wrist. The rookie first-rounder remains day-to-day ahead of Wednesday's tilt against the Spurs. In his absence, it's possible Keshad Johnson will see more playing time.
More News
-
Heat's Kasparas Jakucionis: Won't suit up Saturday•
-
Heat's Kasparas Jakucionis: Misses practice Thursday•
-
Heat's Kasparas Jakucionis: Won't play Friday•
-
Heat's Kasparas Jakucionis: Game-high two swipes in loss•
-
Heat's Kasparas Jakucionis: Suiting up Thursday•
-
Heat's Kasparas Jakucionis: Doesn't see floor•