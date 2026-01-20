default-cbs-image
Jakucionis isn't in the starting lineup for Monday's game against the Warriors.

Jakucionis entered the starting lineup Saturday against Oklahoma City with Tyler Herro (toe/rib) and Davion Mitchell (shoulder) out of commission. However, Jakucionis will return to his usual bench role Monday after Davion Mitchell was cleared to play. Jakucionis is averaging 3.3 points, 1.9 rebounds and 2.1 assists in his last seven games as a reserve.

