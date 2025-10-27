default-cbs-image
Jakucionis (groin) did not practice Monday, Anthony Chiang of the Miami Herald reports.

Jakucionis has yet to make his rookie debut this season, and it sounds like he's questionable at best for Tuesday's game against the Hornets. Dru Smith will likely continue to absorb the backup point guard minutes in the meantime.

