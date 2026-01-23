default-cbs-image
Jakucionis will start Thursday versus the Trail Blazers, Anthony Chiang of the Miami Herald reports.

This will be the third start of the season for Jakucionis and he'll be joined in the first unit by Norman Powell, Andrew Wiggins, Pelle Larsson and Bam Adebayo. As a starter this season, Jakucionis has averaged 10.0 points, 5.5 rebounds, 5.5 assists and 3.0 triples per contest.

