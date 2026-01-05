Heat's Kasparas Jakucionis: Stuck in limited role
By RotoWire Staff
• 1 min read
Jakucionis contributed three points (1-4 FG, 1-2 3Pt), one rebound, one assist and two steals in 16 minutes during Sunday's 125-106 victory over the Pelicans.
Even with Tyler Herro (toe) out, Jakucionis finds himself buried on the Miami depth chart at point guard behind Davion Mitchell and Dru Smith. Jakucionis has averaged 3.4 points, 1.9 rebounds, 0.9 assists and 0.9 steals in 15.0 minutes per contest in his last eight games.
