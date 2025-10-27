Heat's Kasparas Jakucionis: Won't debut Tuesday
By RotoWire Staff
• 1 min read
Jakucionis (groin) has been ruled out for Tuesday's game against the Hornets.
Jakucionis has yet to make his regular-season debut while dealing with a lingering groin injury. The Illinois rookie is projected to serve as a key reserve and the primary backup point guard to Davion Mitchell once healthy, but for now, Dru Smith will handle those duties. Jakucionis' next opportunity to take the court comes Thursday against the Spurs.
