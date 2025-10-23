Heat's Kasparas Jakucionis: Won't play vs. Memphis
By RotoWire Staff
• 1 min read
Jakucionis (groin) has been ruled out for Friday's game against the Grizzlies, Anthony Chiang of the Miami Herald reports.
Jakucionis will miss a second straight game to start the 2025-26 campaign. Dru Smith will likely see more time on the floor. The next chance for Jakucionis to return to the floor will be Sunday against the Knicks.
