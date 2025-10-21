Heat's Kasparas Jakucionis: Won't play Wednesday
By RotoWire Staff
• 1 min read
Jakucionis (groin) won't play in Wednesday's game against the Magic, Ira Winderman of the South Florida Sun Sentinel reports.
Jakucionis has yet to return to practice since missing the final two preseason games for Miami. He did flash some promise in his limited preseason action, but he'll have to wait to make his debut. With Davion Mitchell expected to start at point guard, Dru Smith and Terry Rozier could be in the mix for some backup point guard minutes.
