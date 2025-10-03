default-cbs-image
Jakucionis (wrist) will not play in Saturday's preseason game against the Magic, Ira Winderman of the South Florida Sun Sentinel reports.

Jakucionis missed the last two practices due to a sprained left wrist. An MRI came back negative, and it sounds like he'll be day-to-day going forward. His status for Monday's game against the Bucks is currently in the air.

