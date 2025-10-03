Heat's Kasparas Jakucionis: Won't suit up Saturday
By RotoWire Staff
• 1 min read
Jakucionis (wrist) will not play in Saturday's preseason game against the Magic, Ira Winderman of the South Florida Sun Sentinel reports.
Jakucionis missed the last two practices due to a sprained left wrist. An MRI came back negative, and it sounds like he'll be day-to-day going forward. His status for Monday's game against the Bucks is currently in the air.
