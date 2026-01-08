Hornets' Collin Sexton: Starting Thursday
By RotoWire Staff
• 1 min read
Sexton is in the starting lineup for Thursday's matchup with the Pacers.
Joining Sexton in the first unit for Thursday's game will be Brandon Miller, Kon Knueppel, Miles Bridges and Moussa Diabate. As a starter this season, Sexton has posted averages of 15.9 points, 2.6 rebounds, 5.5 assists, 1.3 triples and 1.0 steals per contest.
