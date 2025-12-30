Hornets' Miles Bridges: Exits with ankle injury
By RotoWire Staff
• 1 min read
Bridges exited Monday's game against the Bucks with a right ankle injury and won't return.
Losing Bridges is a massive blow for a Hornets team that's already down another starting forward in Kon Knueppel (ankle). Tidjane Salaun and Josh Green are expected to see an uptick in playing time with Bridges sidelined. The veteran forward will aim to return for the Hornets' next game against the Warriors on Wednesday.
