Bridges (back) is questionable for Monday's game against the Lakers.

Bridges is dealing with back spasms and is in jeopardy of missing his first game of the season. If the 27-year-old forward is ultimately ruled out, Liam McNeeley, Tidjane Salaun and Pat Connaughton are candidates for an uptick in minutes.

