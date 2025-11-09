Hornets' Miles Bridges: Iffy for Monday
By RotoWire Staff
• 1 min read
Bridges (back) is questionable for Monday's game against the Lakers.
Bridges is dealing with back spasms and is in jeopardy of missing his first game of the season. If the 27-year-old forward is ultimately ruled out, Liam McNeeley, Tidjane Salaun and Pat Connaughton are candidates for an uptick in minutes.
More News
-
Hornets' Miles Bridges: Posts 29-point outburst•
-
Hornets' Miles Bridges: Drops 30 points against MIN•
-
Hornets' Miles Bridges: Nets 20 points in win•
-
Hornets' Miles Bridges: Sniffs triple-double in loss•
-
Hornets' Miles Bridges: Double-double in win•
-
Hornets' Miles Bridges: Scores 20 points in 18 minutes•